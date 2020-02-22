Вчені назвали найледачіше створіння у світі: і це не лінивець

Подивіться, як виглядає найлінивіша тварина на Землі – європейський протей.

Протягом десятків років фахівці спостерігали за цими земноводними в печерах східної Боснії і Герцеговини. Для цього їм доводилося пірнати з аквалангами і вести підводні дослідження. У 2010 зоологи встановили датчики на кілька особин.

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В результаті з'ясувалося, що майже всі протеї ведуть малорухливий спосіб життя. Найбільш спритна з них за 230 днів зрушила на 38 метрів. Більшість за кілька років не подолали і десяти метрів. Як підрахували автори роботи, в середньому швидкість руху протей п'ять метрів на рік. А одна амфібія просиділа там, де її спочатку знайшли, протягом семи років!

Європейські протеї сліпі, але у них добре розвинені слух, нюх і магнітна система орієнтації. Вони не ховаються, що означає відсутність природних ворогів. Живуть протеї понад століття, спаровуються раз на дванадцять з половиною років, добре пристосовані до дефіциту кисню і тривалого голоду.

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