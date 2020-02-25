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ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе

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Леся Українка народилася 25 лютого - фото 1
Леся Українка народилася 25 лютого

25 лютого народилася видатна українська письменниця Леся Українка. З цієї нагоди підготували для тебе поетичний тест. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Творчий спадок Лесі Українки досить великий та різноманітний. У її творах можна познайомитися з абсолютно різними персонажами, тож дуже легко знайти те, що припаду до душі саме тобі!

І ще: Тест: Яка ти Леся?

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Перевірте, що ви знаєте про Масляну

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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