ТЕСТ: Який вірш Лесі Українки про тебе

25 лютого народилася видатна українська письменниця Леся Українка. З цієї нагоди підготували для тебе поетичний тест. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Творчий спадок Лесі Українки досить великий та різноманітний. У її творах можна познайомитися з абсолютно різними персонажами, тож дуже легко знайти те, що припаду до душі саме тобі!

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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