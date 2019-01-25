Рідкісну акулу-ангела помітили біля узбережжя Уельсу

Вчені знайшли докази того, що одна з найрідкісніших в світі акул, акула-ангел, живе біля узбережжя Уельсу. Раніше вважалося що ці акули мешкають лише біля Канарських островів.

Спостереження з рибальських човнів показують, що таємнича акула-ангел присутня в Уельських водах. Цей регіон може стати ключовим місцем проживання акул, які перебувають під загрозою зникнення.

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Акула-ангел

Якщо ми втратимо ангела-акулу, ми втратимо дійсно важливу лінію еволюційної історії, яку ми не можемо отримати від інших видів акул, – сказала морський біолог Джоанна Баркер з Зоологічного суспільства Лондона.

Пані Баркер вивчала акулу біля Канарських островів. Після повернення вона натрапила на книгу в бібліотеці Лондона, в якій описувалося присутність ангела-акули в Уельсі 100 років тому. Вона була сповнена рішучості дізнатися більше про акулу і почала проект по її пошуків біля берегів Британії.

Після звернення за інформацією до рибалок з'явилися інтригуючі фотографії. З'ясувалося, що акула була призовим уловом у 1970-х і 1980-х роках, перш ніж вона стала охоронюваним видом.

Призовий улов у 1970-х і 1980-х роках

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