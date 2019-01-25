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Американець приручив небезпечного алігатора

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Американець Джоуї Хінні приручив алігатора - фото 1
Американець Джоуї Хінні приручив алігатора / ydr

65-річний американець з Пенсільванії Джоуї Хінні (Joie Henney) вибрав для боротьби з депресією незвичайну тварину – алігатора по кличці Воллі. Він "скромний, як плюшевий ведмедик, любить обніматися", – описує алігатора Хінні.

Хінні з дитинства любив змій та інших рептилій, а ось кішок і собак ні. Алігатор з'явився у Хінні у вересні 2015 року – він забрав його в друга, який рятує тварин у Флориді. На той момент Воллі було близько 14 місяців, він був близько 45 сантиметрів в довжину. До 2019 року алігатор виріс до 152 сантиметрів, в липні йому виповниться п'ять років. Рептилія харчується курячими крильцями, і у нього є свій пластиковий басейн.

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Джоуї Хінні виховує рептилію - фото 303527
Джоуї Хінні виховує рептилію

Спочатку Воллі всього боявся і насилу звикав до життя в неволі, але Хінні каже, що виявляв до нього терпіння. Коли чоловік бачив, що алігаторові страшно, він брав його на руки і заспокоював. Через кілька місяців Воллі поступово став домашньою твариною – Хінні порівнює його з маленьким щеням, який постійно ходить за господарем по дому.

Іноді Воллі дійсно поводиться як собака – наприклад, розриває носом постільну білизну, лежить на дивані або залазить в нижні ящики на кухні. Коли Хінні бере його з собою в громадські місця, він намагається пояснити людям, що Воллі безпечний – алігатор ніколи не намагався нікого вкусити. Чоловік дозволяє гладити свого вихованця.

Алігатор Воллі поводиться як маленьке щеня - фото 303528
Алігатор Воллі поводиться як маленьке щеня

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Джерело: ydr
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