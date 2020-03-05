У Канаді випустили 10-кілограмову золоту монету

У Канаді випустили найбільшу у своїй історії золоту монету вагою в десять кілограмів. Про це повідомляє прес-служба канадського монетного двору.

Відзначається, що створено всього 10 таких монет. З огляду на світові ціни на золото, монета буде коштувати мінімум 600 тисяч доларів.

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"Королівський канадський монетний двір виготовив найбільшу у своїй історії золоту монету з кленовим листом, виконану з високою деталізацією і глибоким рельєфом", – сказано в повідомленні.

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