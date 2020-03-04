Британець бореться з расизмом котиками: фотофакт

Невідомий мешканець Манчестера вирішив протистояти расистським написам та малюнкам у місті завдяки любові до котиків. Як це працює – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком lizzlenizzlemizzle поділився фото з однією із вуличок у британському місті Манчестер. За короткий час допис швидко піднявся у тренди, зібравши понад 88 тисяч переглядів та тисячу коментарів.

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А все тому, що можна побачити, як креативний англієць бореться з расистськими написами. Все дуже просто: він обрав котиків для цієї серйозної місії, адже їх люблять всі. Щоправда, є мінус, чоловік друкує листівки з котиками, щоб ховати всі жорстокі вислови. Неекологічно, але викликає усмішку.

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