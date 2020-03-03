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Найдорожча монета випущена у Великобританії: фотофакт

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Найдорожча монета випущена у Великобританії: фотофакт - фото 1

Королівський монетний двір Великобританії представив у понеділок, 2 березня, набір золотих монет, в який входить найдорожча і найбільша монета в його історії.

Так, найдорожча монета присвячена виходу нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати". Важить вона 7 кілограмів, а її вартість становить 7 тисяч фунтів, що приблизно – 222 тисячі гривень.

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Найдорожча монета випущена у Великобританії: фотофакт - фото 389743

На монеті вигравіруваний автомобіль Джеймса Бонда – Aston Martin DB5 і номерний знак BMT 216A. Під машиною зображені знамениті цифри 007, що нагадують про агента, а також пістолет вигаданого британського шпигуна.

Крім семикілограмової монети діаметром у 185 мм, в наборі є ще монети вагою у два, один кілограм, а також в п'ять унцій.

Найдорожча монета випущена у Великобританії: фотофакт - фото 389744

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Джерело: express
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