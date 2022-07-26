У Харкові з'являться спеціальні зупинки-укриття для захисту містян

У Харкові розпочнеться монтування особливих безпечних зупинок протягом найближчих 2-3 тижнів. Читайте далі та дізнайтеся, як влаштовані ці конструкції!

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив містянам, що незабаром з'являться нові зупинки громадського транспорту. Їхня відмінність та перевага у тому, що вони безпечні й захищають під час повітряної тривоги.

І ще: Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів

Влада міста вже визначила перші 25 місць біля зупинок громадського транспорту, де встановлять безпечні конструкції. Наразі перевагу надають найбільш популярним маршрутам тролейбусів, автобусів та трамваїв.

Біля зупинкових павільйонів розмістять спеціальні залізобетонні конструкції. Такі мініукриття розраховані на захист від артилерійського обстрілу та уламків. Цікаво, що такі укриття є в Ізраїлі, де вони вже продемонстрували свою ефективність.

"Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам удасться зберегти не одне життя городян", – коментує мер.

До теми: Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює