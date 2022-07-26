Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює

Нова послуга від Укрпошти "Точка Видачі" вже доступна у всіх відділеннях з 25 липня. Читайте далі та дізнайтеся вартість тарифу та особливості такої функції!

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своїх соцмережах повідомив про нову послугу доставляння посилок – "Точка Видачі".

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"Не всі мають можливість зустрітися, щоб, наприклад, передати посилку. Саме для таких людей Укрпошта запустила послугу "Точка Видачі", – коментує Ігор Смілянський.

Як скористатися послугою "Точка Видачі":

залишити свою посилку для клієнта, рідних чи знайомих у відділенні Укрпошти

вони у той же день можуть її забрати (і протягом 14 днів)

Тобто Укрпошта спрощує доставлення без виправляння на сортувальний центр. Вартість доставляння посилки вагою до 2 кг за тарифом "Точка видачі" – 15 гривень. До порівняння така ж посилка в межах області тарифом "Укрпошта Експрес" коштуватиме 38 гривень.

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