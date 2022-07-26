Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює

  • 57
Укрпошта запустила нову послугу "Точка Видачі": як це працює - фото 1

Нова послуга від Укрпошти "Точка Видачі" вже доступна у всіх відділеннях з 25 липня. Читайте далі та дізнайтеся вартість тарифу та особливості такої функції!

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський у своїх соцмережах повідомив про нову послугу доставляння посилок – "Точка Видачі".

І ще: Нацбанк представив пам'ятну монету "Сили спеціальних операцій"

"Не всі мають можливість зустрітися, щоб, наприклад, передати посилку. Саме для таких людей Укрпошта запустила послугу "Точка Видачі", – коментує Ігор Смілянський.

Як скористатися послугою "Точка Видачі":

  • залишити свою посилку для клієнта, рідних чи знайомих у відділенні Укрпошти
  • вони у той же день можуть її забрати (і протягом 14 днів)

Тобто Укрпошта спрощує доставлення без виправляння на сортувальний центр. Вартість доставляння посилки вагою до 2 кг за тарифом "Точка видачі" – 15 гривень. До порівняння така ж посилка в межах області тарифом "Укрпошта Експрес" коштуватиме 38 гривень.

Укрпошта запустила нову послугу 'Точка Видачі': як це працює - фото 510294

До теми: 6 символів війни, які додають українцям віри у перемогу

пропозиції партнерів
Новини