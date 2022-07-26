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Уряд Франції закупив 10 000 ноутбуків для українських лікарів
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Українські медики незабаром матимуть нові ноутбуки для продуктивної роботи. Французький Уряд забезпечить десять тисяч одиниць техніки. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
У Мінцифрі повідомили, що десять тисяч ноутбуків від Уряду Франції вже прямують до українських медиків.
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Десять тисяч ноутбуків закупили французькі Міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади та за сприяння МОЗ та Мінцифри.
"Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп'ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", – прокоментував Михайло Федоров, голова Мінцифри.
Відомо, що техніку розподілили на комунальні заклади охорони здоров'я усіх регіонів, пропорційно до необхідних потреб, а також додатково на заклади національного рівня та відомчі заклади, що перебувають у координації Міноборони та МВС.
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