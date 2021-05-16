У Харкові знесли найвищу частину старого елеватора: момент вибуху показали на відео

У Харкові підірвали найвищу частину покинутого елеватора біля Південного вокзалу. Будівля заввишки 60 метрів впала в сторону спорткомплексу Локомотив. Дивіться відео.

Як повідомляє Суспільне, плановий підрив відбувся о 10:00 в неділю, 16 травня. Будівля заввишки 60 метрів впала в сторону спорткомплексу Локомотив.

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"Елеватор стоїть у центрі міста і, чесно кажучи, не прикрашає його. Питанням знесення і вибуху саме цієї будівлі займалися місяць", – розповів голова правління Житлобуд-1 Валерій Арутюнов.

За його словами, це був не останній підрив: "Ще позаду стоїть менша будівля. Ми підірвали великий будинок, а там вже підготуємося і протягом місяця теж підірвемо". Планується, що на місці елеватора побудують житлові будинки.

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