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Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
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Деякі будинки можуть змушувати зупинятись біля них та розглядати через свою естетику та геніальні архітектурні рішення. Але ця добірка показує зовсім інші помешкання, які викликають чимало питань.
Якщо ви думаєте, що вас неможливо вразити дивацькими спорудами, то кадри з Фейсбук-групи під назвою "That’s It, I’m Architecture Shaming" (Архітектурний сором) точно змінять ситуацію. Тут публікують фото будинків, які отримали більше засудження, ніж компліментів. Таким чином у мережі намагаються показати, як не треба вмикати фантазію у будівництві.
І ще: Жінка купила той самий будинок в Італії за 1 євро і розповіла, у скільки обійшовся ремонт
Деякі споруди просто не дуже зручні для житла, деякі нагадують помешкання лиходіїв, але більшість з них просто оцінили як "жахливі".
Минулого тижня цей стовп був рівним. Це перший поверх з семи
Мені байдуже наскільки він надійний та міцний. Я не настільки везучий, щоб навіть зайти в нього
Це не фотошоп
Це викликає у мене тривогу
Ви не переконаєте мене, що тут живе не чаклун
Це могло мені б сподобатись, якби там були гірки
Це схоже на місце, де б жив лиходій
Дуже брутально
Що це?
Модерн і психоделіка
Акулохітектура
Чи ми можемо всі зупинитись на хвилинку та зрозуміти, що Принц створив чудову музику, але жив у водоочисній станції
Будинок у формі туалету, чому б і ні?
"Будинок-равлик" у Болгарії справді нагадує равлика
Кожен може мати власний білий замок
Я буду переслідувати тебе у жахах! Житловий дім у Бельгії
Тель-Авів
Просто здивований будинок
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