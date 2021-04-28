Скільки поверхів має будинок: це відео спантеличило мережу

Цей дім може позмагатись із будь-якою оптичною ілюзією, адже питання, скільки ж він має поверхів, навряд чи під силу кожному. Готові побачити щось незвичайне?

Тіктокер Джоз Інге з ніком ji1414 влаштував екскурсію помешканням і збив з пантелику глядачів. На новому відео блогер показав будинок ззовні та спитав, скільки ж він має поверхів. Але варіанти відповіді вже наштовхнули на те, що все не так просто: 2, 4, 6 чи 8?

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З вулиці дім має всього 2 поверхи, однак достатньо зайти всередину, щоб остаточно припинити вірити власним очам. Хлопець спокійно демонструє перший та другий поверхи, а тоді починається магія. За одними сходами вниз прямують інші і так аж до 8 поверху! Понад 21 мільйон осіб переглянули це відео, зробивши його вірусним:

Поки частина коментаторів зізналась, що точно заблукала б у такому помешканні, то інші спробували знайти розгадку. Серед припущень опинилась і доволі логічна думка, що споруда насправді стоїть на скелі, де з одного боку видніються лише верхні поверхи.

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