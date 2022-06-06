У Харкові випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи: зворушливе відео

Куди приходять російські військові – там руїни та жертви. А наочним прикладом цього є одна зі шкіл Харкова. На її території випускники станцювали вальс. І, як ви вже зрозуміли, сам навчальний заклад не вцілів після вторгнення окупантів.

Про це розповіло "Суспільне. Харків". Випускники станцювали зворушливий вальс на подвір'ї своєї школи. Правда, вона не вціліла після ворожої атаки.

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Мовиться про 10 випускників зі 134 школи у Харкові. Споруду російські спецпризначенці захопили 27 лютого. Тож у наших військових не залишилось жодного вибору. Вони вимушені були йти у бій проти ворога. Їм вдалось відправити на той світ цілий взвод у будівлі. А це близько 30 окупантів, які могли загрожувати мешканцям міста.

Випускники станцювали вальс на фоні своєї зруйнованої школи: дивіться відео

На жаль, споруда цього не пережила. І, ясна річ, її ми неодмінно відбудуємо. Лиш спочатку проженемо ворога зі своїх територій!

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