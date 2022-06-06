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ТОП 9 найдорожчих лотів, гроші за які пішли на підтримку України
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Українці і не тільки продають неймовірні речі, щоб наблизити нашу перемогу у війні з окупантами та допомогти захисникам і постраждалим. І йдеться не лише про рожеву панаму та кубок переможців Євробачення від Kalush Orchestra.
По всьому світу зараз проводяться благодійні аукціони, кошти з яких спрямовують на допомогу Україні у війні з російськими окупантами. Деякі лоти купують за шалені суми, тож Forbes зібрав 9 предметів, які найдорожче продали на аукціонах.
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На першому місці опинився мікрофон з Євробачення 2022, який разом з перемогою отримали Kalush Orchestra. Гурт разом з Сергієм Притулою оголосив аукціон, на якому вдалось зібрати 900 тисяч доларів.
Друге місце зайняла картина Марії Приймаченко "Квіти виросли коло четвертого блока", яку також зумів продати Сергій Притула за 500 тисяч доларів. Варто відзначити, що й за рожеву панаму лідера Kalush Олега Псюка вторгували 11 мільйонів гривень завдяки шоумену, тож трендовий аксесуар посів четверте місце серед найдорожчих лотів, кошти з яких спрямовано на допомогу українській армії.
Третє ж місце опинилось за суперкаром Lamborghini Murcielago LP640 в лімітованій версії Versace Special Edition, який чеські підприємці продали за 351 098 доларів на підтримку ЗСУ та благодійній організації "Карітас".
Такий вигляд має добірка лотів, за які вторгували найбільше грошей для України до 31 травня:
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