Допомога онлайн: безплатні сервіси для українців під час війни

У період війни дуже важливо знати, куди звернутись, щоб отримати допомогу, підтримку чи актуальну інформацію. Тому зібрали безплатні онлайн-сервіси, які можуть стати у пригоді у цей складний час.

З перших днів чимало спеціалістів прийняли рішення надавати свої послуги без оплати, щоб допомогти якомога більшій кількості українців. Тож зараз можна отримати психологічну, гуманітарну, юридичну чи будь-яку іншу допомогу абсолютно задарма у форматі онлайн. У Мінцифри зібрали корисні ресурси під час війни.

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Консультант – додаток, у якому можна безплатно отримати консультацію від юриста, бухгалтера чи адвоката

– додаток, у якому можна безплатно отримати консультацію від юриста, бухгалтера чи адвоката WE4UA – волонтерський рух, який надає безоплатну юридичну допомогу українським біженцям, яким довелось виїхати за межі України або яким потрібна допомога

– волонтерський рух, який надає безоплатну юридичну допомогу українським біженцям, яким довелось виїхати за межі України або яким потрібна допомога Психологічна допомога українцям під час війни – це Telegram-група для тих, хто відчув на собі жахіття війни в Україні

– це Telegram-група для тих, хто відчув на собі жахіття війни в Україні Needhelp – онлайн-платформа для найбезпечнішого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги

– онлайн-платформа для найбезпечнішого пошуку гуманітарної та волонтерської допомоги Безпека: довідник – це чатбот, який підготує до найрізноманітніших екстрених ситуацій під час війни: як залишатися на зв'язку, вижити в полоні та як вберегти себе під час обстрілів.

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