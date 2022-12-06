У Харкові та області скоротили дію комендантської години: що важливо знати

На Харківщині змінили тривалість комендантської години. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй офіційній сторінці в Телеграмі. Відтепер комендантська година в регіоні діятиме щодня з 23:00 до 5:00. У цей час не можна перебувати на вулиці.

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Під час комендантської години забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

Таке рішення Харківська обласна військова адміністрація ухвалила у відповідь на численні звернення представників бізнесу, підприємств, які забезпечують життєдіяльність, працівників транспортної сфери тощо.

Завдяки нашим Збройним Силам України, які відігнали ворога, в місто Харків та громади області поступово повертаються місцеві жителі, навіть попри те, що нас чекає дуже складна зима. Відповідно, зростає необхідність в більш тривалій роботі продуктових мереж, сфери обслуговування. Тож реагуємо на потребу", – йдеться в повідомленні.

Важливо врахувати, що таке рішення погодили із військовим керівництвом, адже наразі безпекова ситуація дозволяє піти на це зменшення тривалості комендантської години.

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