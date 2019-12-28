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Новий рік 2020 Різдво

У Харкові сотні авто створили яскраву ялинку: відео

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Автоялинка у Харкові - фото 1
Автоялинка у Харкові / facebook

У Харкові автомобілісти влаштували новорічний флешмоб: 348 машин вишикували у формі ялинки.

Захід відбувався на стоянці біля стадіону Металіст з 18:00 до 22:00.

І ще: Привітання з Новим роком 2020 Щура: новорічні вітання українською

Навколо новорічної фігури зібралося чимало глядачів. Ініціатори флешмобу хотіли побити рекорд Запоріжжя, де в 2017 році у формі ялинки вишикувалися 270 автомобілів. Фіксували рекорд з квадрокоптера. Також водії прикрасили свої машини: троє людей з найяскравішими автомобілями отримали подарунки.

Читайте також: Не жива і не штучна: які ялинки на Новий рік є справді екологічними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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