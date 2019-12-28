У Харкові сотні авто створили яскраву ялинку: відео

У Харкові автомобілісти влаштували новорічний флешмоб: 348 машин вишикували у формі ялинки.

Захід відбувався на стоянці біля стадіону Металіст з 18:00 до 22:00.

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Навколо новорічної фігури зібралося чимало глядачів. Ініціатори флешмобу хотіли побити рекорд Запоріжжя, де в 2017 році у формі ялинки вишикувалися 270 автомобілів. Фіксували рекорд з квадрокоптера. Також водії прикрасили свої машини: троє людей з найяскравішими автомобілями отримали подарунки.

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