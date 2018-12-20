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Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською

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Вітання з Новим роком 2019 - фото 1
Вітання з Новим роком 2019

Найкращі привітання з Новим роком 2019 українською мовою – у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки. Шукайте найкрутіше вітання на Новий рік!

Новий рік – наше улюблене свято, яке неможливо уявити без красивої ялинки, яскравих вогників, святкового столу, новорічної музики та, звісно, привітань з наступаючим. Зібрали для вас найкращі поздоровлення з Новим роком 2019 на українській мові.

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

Привітання з Новим роком 2019 у віршах

***

З Новим роком!
З Новим щастям!
Хай завжди в очах іскриться
Успіх, радість і кохання.
Хай здійсняться всі бажання,
Хай вас криза нелякає,
Грип-застуда оминає.
Щоб достаток був у домі,
Щоб усі були здорові!

***

Хай Новий рік у вишиванці
Розбудить вас щасливо вранці,
І принесе у вашу хату –
Усмішок й радощів багато.
Розбудить приспані надії,
Зерном і щастям вас засіє,
Зігріє миром і любов'ю
І подарує вам здоров'я!

***

Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Нехай Свиня у Новий рік
Принесе щастя повний міх!
Скільки снігу за вікном,
Скільки їжі за столом,
Скільки гілок на ялинці,
Скільки грошей у торбинці!
Скільки за столом гостей,
Скільки радісних вістей!

***

Рік Новий – казковий час!
Хай здивує щастям вас.
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові.
Світла й радості багато,
Щоб життя було, як свято!

***

З Новим роком вас вітаю,
І у рік новий бажаю
Щастя й радості довкола,
Щоб усе було чудово!
Хай пухнастий білий сніг
Грошей сипле на поріг,
Хай веселим рік цей буде,
Та здоров'я вам прибуде!

***

З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде.
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя ввірветься казка!

***

В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік –
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!

Happy New Year! - фото 296588
Happy New Year!

Короткі СМС вітання на Новий рік

***

Вітаю зі святом світлим і казковим,
Що п'янить оселю духом ялинковим!
Доброго здоров'я, друзів незрадливих,
І в Новому Році днів лише щасливих!

***

Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці –
Тобі бажаю у Новому Році!

***

Незабаром Новий рік
Переступить ваш поріг!
Хай до вас він завітає
З тим, що серце забажає.

***

Нехай буде маленька свинка
На щастя і успіх щедра.
Нехай принесе вона на спинці
Мішок любові, удачі і добра!

***

Рік новий нехай дарує
Затишок вам і тепло.
В гаманці і у коморі,
Повно щоб завжди було.

***

З Новим роком, добрі люди!
Сподіваюсь, з Вами буде
Запашна, смачна хлібина,
Щастям сповнена година,
Сіль жадана на столі,
Лад і спокій на землі!

***

Хай Новий рік з добром до вас прийде,
Здоров'я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним вас благословляє!

***

Вже рік старий за обрії пливе.
Уже й Новий стоїть на виднокрузі.
Хай у Новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини і друзі!

***

Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!
Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!

Новорічні побажання в прозі

***

Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у 2019 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Благополуччя і радості майбутньому році!

***

Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні Неприємності хай тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів виповниться, а Дід Мороз здійснює бажання всі 365 днів! З Новим Роком 2019!

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!

***

З наступаючим! Нехай Новий 2019 рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!

***

Бажаю тобі, щоб прийдешній 2019 рік приніс море позитиву і океан удачі. Нехай тобі все вдається, хай збуваються мрії і таємні бажання. Бажаю любові – яскравої, чистої, безкомпромісної. Бажаю душевного спокою, оптимізму, впевненості в своїх силах, підтримки близьких людей. Нехай рік буде по-справжньому щасливим!

***

Святкове побажання другу прозою

Дорогий мій друже, я дуже вдячний тобі за відданість і допомогу. Вітаю тебе з Новим роком! Нехай в кожен день наступаючого року тобі щастить, в житті не припиняється низка радісних подій, в серці живе любов, в душі – спокій, а сам ти будеш відкритий всього незвіданого і цікавого! Бажаю, щоб навіть в найхолодніші дні тебе зігрівало тепло близьких, а поруч завжди була кохана людина та щирі друзі. Натхнення тобі, креативу і море позитивних емоцій!

2019 - рік Свині - фото 296587
2019 - рік Свині

Прикольні поздоровлення з Новим роком

***

Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком

***

З Новим роком вас вітаю.
Мільйон гривень вам бажаю.
Хай вас криза не торкнеться,
Щастя на сім'ю проллється,
Буде в домі мир та втіха,
Стороною обходить лихо.
І завжди збувається
Все, що забажається!

***

Здоров'я і сили в Новому році,
Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!
Щоб ваша робота не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала до самої смерті.
Щоб наша держава цвіла й багатіла
Та місце достойне у світі посіла.

***

Новорічне вітання колегам

Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.
Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

Щоб євро сховалось в коморі,
щоб сало рохкало у дворі.
В гаражі стояв Феррарі,
Разом з ним ще й Лексус в парі.
В хаті– з мармуру камін,
і басейн, хоча б один!
І гідромасажер з джакузі,
і щоб Хеннесі бовталося в пузі,
і щастя вам не лізло боком...
Словом, всіх вас з Новим роком!

***

Свині рік – славна мить
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Всім бажаю довго жити,
Кабанчика приручити,
Сніжок на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай пісня лунає від краю до краю,
Із роком Новим тебе я вітаю!
Живи ти щасливо, живи ти багато,
Хай лихо й незгода мине твою хату.
А щоб все це збулося, треба чарку налити
І в ніч Новорічну до дна осушити.

Вітальні відео до Нового року 2019

Веселе поздороволення з наступаючим роком Свині

Новорічне вітання з прийдешнім 2019-м

Красиве вітальне відео побажання

Картинки з Новим роком та Різдвом Христовим

Картинка з прийдешнім Новим роком 2019 - фото 296586
Картинка з прийдешнім Новим роком 2019
Листівка Щасливого Нового року - фото 296583
Листівка Щасливого Нового року
Вітальна картинка з НР і Різдвом Христовим - фото 296584
Вітальна картинка з НР і Різдвом Христовим
Відкритка з Новим роком, з новим щастям - фото 296585
Відкритка з новим щастям
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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