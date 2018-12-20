Привітання з Новим роком 2019: новорічні вітання і побажання українською

Найкращі привітання з Новим роком 2019 українською мовою – у нашій добірці. Зібрали для вас красиві поздоровлення у віршах, смс та прозі, а також гарні картинки. Шукайте найкрутіше вітання на Новий рік!

Новий рік – наше улюблене свято, яке неможливо уявити без красивої ялинки, яскравих вогників, святкового столу, новорічної музики та, звісно, привітань з наступаючим. Зібрали для вас найкращі поздоровлення з Новим роком 2019 на українській мові.

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:

***

З Новим роком!

З Новим щастям!

Хай завжди в очах іскриться

Успіх, радість і кохання.

Хай здійсняться всі бажання,

Хай вас криза нелякає,

Грип-застуда оминає.

Щоб достаток був у домі,

Щоб усі були здорові!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить вас щасливо вранці,

І принесе у вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям вас засіє,

Зігріє миром і любов'ю

І подарує вам здоров'я!

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс вам щедрий дядько Новий рік!

***

Нехай Свиня у Новий рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Скільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Скільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Скільки радісних вістей!

***

Рік Новий – казковий час!

Хай здивує щастям вас.

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові.

Світла й радості багато,

Щоб життя було, як свято!

***

З Новим роком вас вітаю,

І у рік новий бажаю

Щастя й радості довкола,

Щоб усе було чудово!

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей буде,

Та здоров'я вам прибуде!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

В пору цю, коли падає сніг

І морози чимдуж припікають,

Знов на землю спішить Новий рік –

З ним сердечно усіх вас вітаю.

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому Новому році!

Happy New Year!

***

Вітаю зі святом світлим і казковим,

Що п'янить оселю духом ялинковим!

Доброго здоров'я, друзів незрадливих,

І в Новому Році днів лише щасливих!

***

Хороших друзів, веселих днів.

Взаємних, щирих почуттів,

Успіхів на кожному кроці –

Тобі бажаю у Новому Році!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

Нехай буде маленька свинка

На щастя і успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі і добра!

***

Рік новий нехай дарує

Затишок вам і тепло.

В гаманці і у коморі,

Повно щоб завжди було.

***

З Новим роком, добрі люди!

Сподіваюсь, з Вами буде

Запашна, смачна хлібина,

Щастям сповнена година,

Сіль жадана на столі,

Лад і спокій на землі!

***

Хай Новий рік з добром до вас прийде,

Здоров'я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним вас благословляє!

***

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини і друзі!

***

Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!

Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

Вітаю вас з прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у 2019 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Благополуччя і радості майбутньому році!

***

Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні Неприємності хай тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів виповниться, а Дід Мороз здійснює бажання всі 365 днів! З Новим Роком 2019!

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!

***

З наступаючим! Нехай Новий 2019 рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!

***

Бажаю тобі, щоб прийдешній 2019 рік приніс море позитиву і океан удачі. Нехай тобі все вдається, хай збуваються мрії і таємні бажання. Бажаю любові – яскравої, чистої, безкомпромісної. Бажаю душевного спокою, оптимізму, впевненості в своїх силах, підтримки близьких людей. Нехай рік буде по-справжньому щасливим!

***

Святкове побажання другу прозою

Дорогий мій друже, я дуже вдячний тобі за відданість і допомогу. Вітаю тебе з Новим роком! Нехай в кожен день наступаючого року тобі щастить, в житті не припиняється низка радісних подій, в серці живе любов, в душі – спокій, а сам ти будеш відкритий всього незвіданого і цікавого! Бажаю, щоб навіть в найхолодніші дні тебе зігрівало тепло близьких, а поруч завжди була кохана людина та щирі друзі. Натхнення тобі, креативу і море позитивних емоцій!

2019 - рік Свині

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя на сім'ю проллється,

Буде в домі мир та втіха,

Стороною обходить лихо.

І завжди збувається

Все, що забажається!

***

Здоров'я і сили в Новому році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!

Щоб ваша робота не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала до самої смерті.

Щоб наша держава цвіла й багатіла

Та місце достойне у світі посіла.

***

Новорічне вітання колегам

Хай тобі в 2019 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

В гаражі стояв Феррарі,

Разом з ним ще й Лексус в парі.

В хаті– з мармуру камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Словом, всіх вас з Новим роком!

***

Свині рік – славна мить

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Всім бажаю довго жити,

Кабанчика приручити,

Сніжок на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай пісня лунає від краю до краю,

Із роком Новим тебе я вітаю!

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

Веселе поздороволення з наступаючим роком Свині

Новорічне вітання з прийдешнім 2019-м

Красиве вітальне відео побажання

Картинка з прийдешнім Новим роком 2019

Листівка Щасливого Нового року

Вітальна картинка з НР і Різдвом Христовим

Відкритка з новим щастям