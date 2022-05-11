У Харкові продовжується дерусифікація: назву змінив проспект, вулиця, шосе та район

Війна Росії проти України пришвидшила дерусифікацію у нашій державі. Так, у Харкові ухвалили рішення про зміну чотирьох топонімів. Усі вони пов'язані з країною-агресоркою.

Як повідомляють на сайті Харківської міської ради, відповідне рішення ухвалили 11 травня. Депутати зробили це під час позачергової сесії міськради.

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Які топоніми у Харкові змінилися

Московський проспект став проспектом Героїв Харкова.

Білгородський узвіз – вулицею Героїв рятувальників.

Білгородське шосе – Харківським шосе.

Московський район – Салтівським районом.

Ігор Терехов, мер Харкова, додав, що у місті все ще дуже багато назв вулиць, які пов'язані з Росією. Тож він вирішив, що процес перейменування потрібно продовжувати. Для цього до наступної сесії необхідно буде підготувати список наступних топонімів, які необхідно буде замінити.

"І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі. Я впевнений, що у нас вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їх перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України", – наголосив він.

Зауважимо, що 10 травня відбулося засідання Топонімічної комісії. Під час нього запропонували перейменувати 4 топоніми у Харкові.

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