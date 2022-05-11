Як з'явилася легенда про "Привида Києва": розповіли у Повітряних силах

Мабуть, немає в Україні людини, яка не чула б про "Привида Києва". Але не всі розуміють, що мовиться далеко не про якусь конкретну людину. Це легенда, яка стосується льотчиків цілої бригади.

Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, "Привид Києва" – усі льотчики 40-ї бригади тактичної авіації. Саме вона й базується неподалік української столиці. Звідтіля й назва "Привиди Києва", розповідає Укрінформ.

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Якщо говорити про кількісну складову, то "Привидами Києва" є 5 – 6 льотчиків. Частина з них, на жаль, загинула, обороняючи українське небо від окупантів.

"Пілоти зробили все для того, щоб народ створив цей образ. Привид Києва – так охрестили вже п'ятого чи шостого пілота, деяких посмертно… Цей образ українського супергероя вже потрапляє на обкладинки журналів, бігборди, банківські картки з ним", – підкреслив він.

Ігнат додав, що людей ця легенда надихає. Але варто розуміти, що "Привид Києва" – збірний образ. І він стосується усіх льотчиків 40-ї бригади, а не когось конкретно. Відтак, усі вони – "Привиди". І всі вони готові протистояти ворогові та не втомлюються робити все для того, щоб окупанти боялися.

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