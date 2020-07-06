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У Харкові побито температурний рекорд 1954 року

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Спека у Харкові - фото 1
Спека у Харкові / golos

У Харкові напередодні спека піднялася до 36°C і побила рекорд, зафіксований у цей день 66 років тому. Про це заявила завідувачка сектору Харківського Гідрометцентру Валентина Муратова.

Так, за словами Валентини Муратової, дійсно, вчора спека в Харкові у +36°C побила рекорд на цю дату у 1954 році – +35,2°C. При цьому абсолютний максимум липня – +38,8°C – був зафіксований у Харкові в 1931 році.

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"Щодо прогнозу на сьогодні, 5 липня, то, напевно, буде черговий рекорд на цю дату. Так, по області очікувалося плюс 33-38°C, по Харкову – 34-36°C. Але, зверніть увагу, станом на 13:00 температура в Харкові вже плюс 35°C, хоча в 1970 році була 33,8°C", – додала Муратова.

За словами експерта, аномальна спека прийшла до Харкова з Середньої Азії і буде триматися ще два дні. У середу, 8 липня, її повинен змінити холодний фронт із заходу, який принесе дощі і грози і зниження температури до +25-30°C.

У Харкові побито температурний рекорд 1954 року - фото 414177

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Джерело: ukrinform
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