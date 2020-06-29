Погода у липні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у липні, у другий місяць літа. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання чи потепління та яку температуру очікувати, прогноз погоди у липні 2020.

Вже є прогноз погоди на липень в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям доведеться підготуватися до дуже нестійкого періоду з постійною зміною погоди. Температура у середині літа буде найтеплішою за весь рік.

І ще: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Цьогоріч в Україні у липні середньомісячна температура коливатиметься у межах 20-25 градусів з позначкою "+". На Півдні буде тепліше – в межах +28 градусів. У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче: від +15 до +18 градусів. Згідно з середньостатистичною кліматичною характеристикою липня, то аномальних температур не варто очікувати. Ці показники загалом лише на кілька градусів вище середніх температурних значень для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 36-95 мм, а в горах – 104-165 мм. Цей показник у порівнянні з попереднім місяцем в межах норми багаторічних значень. Також очікуються грози, шквали, дощі, зливи та посушливі періоди.

За даними синоптиків, українці по всій території країни повинні бути готові до мінливої стихії, яка разом з сильними опадами принесе жаркі та посушливі періоди. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також варто продумати план дій та методи поливу на час засухи.

Тепла погода у другий літній місяць буде, проте кліматичний початок літа видасться досить нестійким та мінливим.

До теми: Вихідні у липні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні