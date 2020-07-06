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Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 липня у більшості областей країни визначатиме погоду антициклон, тому буде сонячно та сухо, але місцями пройдуть локальні дощі.

6 липня, у понеділок, у частині країни втримається сонячна та малохмарна погода. Але у західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, які до вечора можуть дійти до Сумщини-Харківщини через Черкащину і до південних областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні буде дуже високою. У понеділок очікується максимально +30+35 градусів, на Півдні, Сході та в центральній частині місцями +35+39 градусів. У західних областях України протягом дня передбачається +25+30 градусів. У Києві понеділок обіцяє бути сухим сонячним та гарячим, +30+32 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок - фото 414152
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +30+32
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +32+34
  • Черкаси +32+34
  • Миколаїв +35+37
  • Одеса +33+35
  • Херсон +36+38
  • Сімферополь +35+37
  • Полтава +32+34
  • Суми +30+32
  • Харків +35+37
  • Дніпро +35+37
  • Запоріжжя +36+38
  • Донецьк +36+38
  • Луганськ +36+38

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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