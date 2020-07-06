Погода в Україні 6 липня: точний прогноз на понеділок

6 липня у більшості областей країни визначатиме погоду антициклон, тому буде сонячно та сухо, але місцями пройдуть локальні дощі.

6 липня, у понеділок, у частині країни втримається сонячна та малохмарна погода. Але у західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, які до вечора можуть дійти до Сумщини-Харківщини через Черкащину і до південних областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні буде дуже високою. У понеділок очікується максимально +30+35 градусів, на Півдні, Сході та в центральній частині місцями +35+39 градусів. У західних областях України протягом дня передбачається +25+30 градусів. У Києві понеділок обіцяє бути сухим сонячним та гарячим, +30+32 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 липня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +30+32

Рівне +30+32

Луцьк +30+32

Вінниця +31+33

Хмельницький +30+32

Житомир +31+33

Чернігів +32+34

Черкаси +32+34

Миколаїв +35+37

Одеса +33+35

Херсон +36+38

Сімферополь +35+37

Полтава +32+34

Суми +30+32

Харків +35+37

Дніпро +35+37

Запоріжжя +36+38

Донецьк +36+38

Луганськ +36+38

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