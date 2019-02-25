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MARUV 8 березня

У Харкові може відбутися матч за Суперкубок УЄФА

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Фінал Ліги Європи пройде або в Грузії, або в Севільї - фото 1
Фінал Ліги Європи пройде або в Грузії, або в Севільї / Kazfootball

Закінчився термін прийому заявок на проведення єврокубкових фіналів 2021 року. Заявочні досьє в УЄФА подали дев'ять країн, серед яких і Україна.

Стадіон "Металіст" у Харкові побореться за право провести матч за Суперкубок УЄФА у 2021 році.

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Стадіон Металіст у Харкові - фото 309872
Стадіон Металіст у Харкові

Харківський ОСК "Металіст" був реконструйований в 2009-му році. Арена вміщує 40 тисяч глядачів.

Конкурентами української заявки будуть стадіон "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія), стадіон "Олімпійський" у Гельсінкі (Фінляндія) та стадіон "Динамо" у Мінську (Білорусь),

Сам фінал Ліги Європи пройде або на "Динамо-Арені" в Тбілісі (Грузія), або на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Севільї (Іспанія). На право проведення фіналу Ліги Чемпіонів претендує арена в Санкт-Петербурзі (Росія) і "Альянц Арена" в Мюнхені (Німеччина).

Динамо-Арена в Тбілісі - фото 309873
Динамо-Арена в Тбілісі
Альянц Арена - фото 309874
Альянц Арена

Рішення про місця проведення фіналу Ліги Європи, Суперкубка УЄФА і фіналу жіночої Ліги чемпіонів виконком УЄФА прийме 29-го травня. Місце проведення фіналу Ліги чемпіонів буде визначено у вересні.

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Джерело: bundesliga
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