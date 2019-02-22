Ліга Європи: Челсі – суперник Динамо в 1/8 за підсумками жеребкування

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги Європи, за результатами якого київське Динамо дізналося свого наступного суперника.

Нагадаємо, що Динамо пройшло в 1/8 фіналу ЛЄ після перемоги над Олімпіакосом (3:2 за підсумками двох матчів). Крім віце-чемпіонів України, до другого раунду плей-офф турніру пробилися ще 15 клубів. Жеребкування визначило пари, які зустрінуться в наступному матчі!

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Одразу зазначимо, що киянам не могли дістатися в суперники клуби Зеніт і Краснодар, оскільки УЄФА при жеребкуванні розводить українські та російські команди. Саме тому Динамо автоматично потрапило в першу пару, а потім в кошик додали російські клуби і провели повноцінне жеребкування.

Отож, за підсумками жеребкування наступний суперник Динамо – Челсі. Перший їхній поєдинок відбудеться в Британії 7 березня, а матч-відповідь на "Олімпійському" – 14 березня.

Усі пари в 1/8 фіналу Ліги Європи:

ЧЕЛСІ ДИНАМО Айнтрахт Інтер Динамо (Загреб) Бенфіка Наполі Зальцбург Валенсія Краснодар Севілья Славія Арсенал Ренн Зеніт Вільярреал

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