Дружина воротаря Динамо показала спекотні фото в купальнику

Обраниця голкіпера київського "Динамо" Дениса Бойка спокушає мережу спокусливими фото! Поки сам футболіст готується до матчу-відповіді Ліги Європи проти Олімпіакоса – вона засмагає на пляжах Маямі. Гляньте самі!

31-річна Валерія Бойко не припиняє тішити своїх шанувальників ефектними кадрами. Красуня вкотре знялася в спокусливій фотосесії, результатами якої ми вже можемо насолоджуватися.

Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Поки голкіпер Динамо готується до матчу проти Олімпіакоса в рамках 1/16 Ліги Європи, його дружина відпочиває у Штатах. Сподіваємося, гарячі знімки коханої додадуть Денису впевненості та надихнуть на круті сейви.

Як вам такі кадри Валерії?

Денис і Валерія Бойко

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