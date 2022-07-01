У Харкові демонтують радянську символіку з міськради

Український письменник, який родом з Харкова, Сергій Жадан, оприлюднив на своїй сторінці у Твіттері знимку, як з будівлі Харківської міськради демонтують радянський герб.

З будівлі міської ради Харкова зняли радянську символіку – серп і молот.

І ще: Відтепер у Полтавській області салюти та феєрверки під забороною

Юрій Сидоренко, директор Департаменту з питань інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради, повідомив, що мер міста ухвалив рішення, що герб радянської України більше не висітиме на будівлі міськради. Натомість мають приладнати герб міста-героя Харкова.

Це прекрасно. В Харкові демонтують радянську символіку. Думаю, тризуб на цьому місці матиме переконливіший вигляд) pic.twitter.com/AieTwHpdzn — Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan) July 1, 2022

До теми: Від 1 липня Укрпошта змінює вартість тарифів та повертається до довоєнного графіка роботи