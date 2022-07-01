Від 1 липня Укрпошта змінює вартість тарифів та повертається до довоєнного графіка роботи

В Укрпошті оголосили про нововведення з 1 липня. Зміни стосуються графіку, тарифів та цін. Читайте далі та дізнайтеся, що нового заплановано у роботі Укрпошти!

Укрпошта повідомила, що підвищує вартість тарифів, знову доставлятиме різногабаритні посилки та оновить графік робти.

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Укрпошта повернеться до довоєнного графіку роботи відділень. Виключення – тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де відділення працюють в залежності від ситуації.

Від 1 липня діють нові тарифи:

вартість "Укрпошта Стандарт" зросте в середньому у межах України на 14%, в межах області – на 13%

вартість "Укрпошта Експрес" зросте в середньому у межах України на 16%, в межах області – на 14%

вартість послуги "Документи" зросте на 14%

Укрпошта знову буде доставляти по Україні великогабаритні посилки – меблі, велосипеди, бампери тощо – вага до 30 кілограмів, довжина найбільшої сторони від 0,7 до 2 метрів і сума всіх сторін (висота+довжина+ширина) до 3,5 метра. Відправити такі речі можна в усіх обласних центрах, а також у Кременчуці, Краматорську, Кривому Розі, у спеціальних відділеннях для таких відправлень.

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