Відтепер у Полтавській області салюти та феєрверки під забороною

У Полтавській області не можна продавати чи використовувати будь-яку піротехніку. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що раніше таку заборону щодо феєрверків впровадили в Одесі та Києві. А тепер піротехніка заборонена й у Полтаві. Про це повідомив Дмитро Лунін, очільник Полтавської обласної військової адміністрації.

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З 1 липня у Полтавській області не можна продавати та застосовувати піротехніку: салюти, феєрверки, петарди тощо. Поки що така заборона діятиме до завершення воєнного стану.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини наслухалися таких звуків", – зазначив Дмитро Лунін.

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