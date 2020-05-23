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У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі

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Dodge Charger SRT Hellcat - фото 1
Dodge Charger SRT Hellcat / today

На українських дорогах зловили чергову екзотику. Цього разу Dodge Charger SRT Hellcat, який наразі є найпотужнішим і найшвидшим седаном у світі серед серійних моделей.

Ексклюзивний Dodge помітили в Харкові, недавно його пригнали з США, де купили на аукціоні в стані після ДТП. Машину вже відремонтували і поставили на облік.

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Звання найпотужнішого і найшвидшого седана Dodge Charger SRT Hellcat забезпечує 6,2-літровий компресорний V8 Hemi, який видає 717 к.с. потужності і 880 Нм крутного моменту. Позначку в 100 км / год задньопривідне авто з 8-швидкісною АКПП проходить за 3,8 сек, класичну драгову дистанцію в 402 м за 12,8 сек. Максимальна швидкість 329 км / год.

Зовні Dodge Charger SRT Hellcat відрізнити від звичайного седана можна за відповідними шильдами, воздухозаборниками на капоті, за спойлером на кришці багажника, особливими колесами і гальмами Brembo.

У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі - фото 405600

У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі - фото 405601

У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі - фото 405602

У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі - фото 405603

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Джерело: today
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