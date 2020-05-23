У Харкові бачили найпотужніший і найшвидший седан у світі

На українських дорогах зловили чергову екзотику. Цього разу Dodge Charger SRT Hellcat, який наразі є найпотужнішим і найшвидшим седаном у світі серед серійних моделей.

Ексклюзивний Dodge помітили в Харкові, недавно його пригнали з США, де купили на аукціоні в стані після ДТП. Машину вже відремонтували і поставили на облік.

І ще: Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата

Звання найпотужнішого і найшвидшого седана Dodge Charger SRT Hellcat забезпечує 6,2-літровий компресорний V8 Hemi, який видає 717 к.с. потужності і 880 Нм крутного моменту. Позначку в 100 км / год задньопривідне авто з 8-швидкісною АКПП проходить за 3,8 сек, класичну драгову дистанцію в 402 м за 12,8 сек. Максимальна швидкість 329 км / год.

Зовні Dodge Charger SRT Hellcat відрізнити від звичайного седана можна за відповідними шильдами, воздухозаборниками на капоті, за спойлером на кришці багажника, особливими колесами і гальмами Brembo.

Читайте також: Електромобіль Tesla Model 3 перетворили у кабріолет: ефектні фото