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Електромобіль Tesla Model 3 перетворили у кабріолет: ефектні фото

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Tesla Model 3 у козові кабріолета - фото 1
Tesla Model 3 у козові кабріолета / electrek

Тепер електромобіль Tesla Model 3 може бути не тільки седаном – якщо є охота, його можна перетворити на кабріолет, причому зробити це не "аби як", а за всіма канонами інженерії. Правда, коштує така операція не дуже дешево.

Реконструкцією седана Tesla Model 3 займалася каліфорнійська компанія Newport Convertible Engineering (NCE), досвід якої у справі створення подібних авто вже налічує 37 років. На прикладі червоної Tesla фахівці показали, як виглядає електромобіль у кузові кабріолет.

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Електромобіль Tesla Model 3 перетворили у кабріолет: ефектні фото - фото 405575

Якщо замовник побажає дах з ручним механізмом управління, йому необхідно буде заплатити 29 500 доларів, а якщо потрібен дах з електроприводом – 39 500 доларів. В обох випадках встановлюється м'який верх.

Оскільки процес переобладнання робиться з усією скрупульозністю справи, власнику потрібно буде почекати машину від 2 до 3 місяців. На шляху до кабріолета Model 3 переживає цілих 7 виробничих етапів: зачистку салону, посилення кузова, "підгонку" дизайну, проєктування нових компонентів, вибір оббивки, встановлення даху і, нарешті, водні випробування, а також дорожні випробування. Розробники гарантують, що після такого перевтілення електрокар зберігає свою структурну цілісність.

Електромобіль Tesla Model 3 перетворили у кабріолет: ефектні фото - фото 405574
Електромобіль Tesla Model 3 перетворили у кабріолет: ефектні фото - фото 405576

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Джерело: electrek
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