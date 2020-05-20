Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засідання уряду 20 травня повідомив, коли в Україні запрацює система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Система фотовідеофіксації адміністративних правопорушень на дорогах України мала запрацювати ще з 1 травня 2020 року, але через карантин її запуск довелось відкласти.

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На засіданні Кабінету міністрів глава МВС Арсен Аваков заявив, що новою датою запуску автоматичної фіксації порушень ПДР є 1 червня. Відповідні зміни уряд уже вніс до постанови №833 2017 року.

За словами Авакова, на першому етапі запрацюють 17 пунктів фотовідеофіксації, а згодом близько 40. Загалом на території України планують встановити 700 камер. Вони будуть розташовані не будь-де, а в місцях, де за статистикою гинуло та травмувалося в ДТП найбільше українців.

Наразі у Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо запустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, – зазначив міністр.

Презентація проєкту системи фіксації адміністративних правопорушень / МВС

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