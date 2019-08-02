5 безлюдних островів в Україні, які зачарують вас красою природи

Якщо ви втомились від роботи, домашніх клопотів або просто хочете спокою й тиші – вирушайте на безлюдний острів! І вам не потрібно летіти за тридев'ять земель, адже і в Україні можна насолодитись білосніжними пляжами та кришталево чистою водою без жодних відпочивальників.

Незаймана природа, спів пташок, дикі тварини, дельфіни, ідеальна для купання вода, а навколо – ні душі! Так виглядай райський куточок, і знайти його можна в Україні. Ось 5 безлюдних островів, де вас ніхто не потурбує. Гайда в мандри за спокоєм і натхненням!

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Острів Джарилгач

Де: Скадовський район Херсонської області

Скадовський район Херсонської області Площа: 62 квадратних кілометрів

Джарилгач / kirillovka.ks.ua

Це – найбільший острів в Центральній Європі, а розташований він на Херсонщині. Дедалі більше українців дізнаються про цю місцину та відвідують її. Джарилгач називають українськими Мальдівами, адже це не просто острів з чистими пляжами, неймовірно зоряним небом і легеньким нальотом цивілізації – це ще і заповідник міжнародного значення. Будьте певні, що бодай раз, але ви зустрінете тут когось із оленів, муфлонів чи диких коней. До речі, якщо не подбаєте про те, щоб заховати запаси їжі – нею поласують нахабні острівні свині, поки ви дріматимете в палатці.

Тут можна замовити екологічне сафарі і подивитись на старий маяк, зведений за проєктом учня самого Ейфеля.

Острів Тендра

Де: біля берегів Херсонської області

біля берегів Херсонської області Площа: 12 квадратних кілометрів

Цей острів-коса не зовсім безлюдний, адже на західній його частині розкинулись три населені пункти – Лабаз, Військова частина та Маячне селище, де живе із двадцять людей. Через те, що до материкової України від острова кілька метрів моря, Тендру часто називають косою. Ходять легенди, що саме тут колись тренувався герой троянської війни – невразливий Ахілл, а на його честь на острові влаштовували мініверсію Олімпійських ігор – так звані Ахіллеї.

Зараз велика частина Тендри входить до складу Чорноморського біосферного заповідника, тому відпочинкова зона тут обмежена. Потрапити можна потрапити тільки у західну частину коси – і це лиш кілька кілометрів навколо маяка. За словами мандрівників, маршрутів для прогулянки по Тендрі є лише три: вліво підете, на закриту територію потрапите, вправо підете – через 70 кілометрів до Залізного Порту дійдете. Або можна пройти острів поперек і потрапити на протилежну, більш похмуру сторону острова.

Прикметно, що тут гніздяться найрідкісніші види птахів і спокійно гуляють тварини, занесені до Червоної книги. Рибалки ж можуть натрапити тут на білугу, севрюгу чи руського осетра – але ловити ці види риб заборонено, бо вони занесені до Червоної книги.

Острів Чурюк

Де: Новотроїцький район Херсонської області

Новотроїцький район Херсонської області Площа: 9,24 квадратних кілометрів

Назва острова Чурюк у перекладі з тюркської означає "гнилий". Від берегів Новотроїцького району Херсонської області до острова – 1,2 кілометра. Саме сюди ось уже кілька років прилітають гніздитися фламінго!

Ці чарівні біло-рожеві птахи геть не характерні для українських широт, і, як правило, були залітними. Але у 2017 році орнітологи помітили на Чурюку гніздів'я трьох пар фламінго, тож вони офіційно оселились в Україні.

Острів Березань

Де: поблизу села Рибаківка Миколаївської області

поблизу села Рибаківка Миколаївської області Площа: 23,6 га

Цей острів розташований на прибережній відмілині, яка простяглася від мису Аджияск і західного берега Березанського лиману. Від Очакова сюди 13 км, а від мису – 4,1 км. Із населених пунктів сюди найближче від села Рибаківка. У цьому куточку є все для цікавої мандрівки: прекрасні морські краєвиди, руїни античного міста, залишки турецької фортеці, російських фортифікацій та казематів з численними підземними переходами.

Березань входить до складу Національного історико-археологічного заповідника України "Ольвія". В античні часи тут розташовувалось знамените давньогрецьке місто Борисфен. Тоді це був півострів (греки не будували б місто на невеликому острові, практично безводному), який з'єднувався смугою суходолу із нинішнім мисом Аджияск і омивався водами річки Березанки. Щороку море "з’їдає" до 50 сантиметрів березанського берега. По розташуванню кам’яних рифів, які є силуетом колишньої частини острова, видно, що колись острів був рази втричі довший і всемеро разів ширше.

На сьогодні на острові працює Березанський маяк. Для відпочивальників є також дикий пляж, де можна відпочити, порибалити, заночувати з наметом. Біля скелястих берегів Березані любителі активного відпочинку займаються дайвінгом.

Острів Бирючий

Де : Генічеський район Херсонської області

: Генічеський район Херсонської області Площа: 72 квадратні кілометри

Колишній острів Бирючий (а зараз, радше, коса) входить до Азово-Сиваського національного природного парку, тому тут живуть рідкісні види птахів і тварин. Зокрема, тут мешкають близько тисячі акліматизованих благородних оленів, близько 2500 ланей, 90 куланів та декілька десятків свійських коней та муфлонів, з птахів акліматизовано фазанів. Назва острова походить від слова "бирюк", що означає "вовк-одинак".

Відсутність людей, бірюзова вода, чисті пляжі, древні скіфські кургани, кам'яні баби, президентська дача, побудована ще за часів Хрущова, – це про Бирючий. Подейкують, що тут відпочивали всі українські президенти незалежної України. Простим смертним потрапити на острів можна тільки з екскурсією. Але тоді доведеться якось домовлятися з охороною. Офіційно територія парку є режимним об'єктом і вхід сюди заборонений.

За матеріалами shotam

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