Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

У Google показали, як працює система оповіщення про землетруси на Android-смартфонах

  • 19
Як працює Earthquake Alerts System - фото 1
Як працює Earthquake Alerts System / blog.google

Система оповіщення про землетруси Earthquake Alerts System перетворює телефони з мобільною операційною системою Android в маленькі сейсмометри. Після землетрусу в Лос-Анджелесі Google поділився візуалізацією того, що виявили смартфони.

Віце-президент з розробки Android Дейв Берк опублікував у Twitter відео, на якому відображені Лос-Анджелес і його околиці відразу після землетрусу силою у 4,5 бала. Жовті і червоні точки – локації P і S хвиль, які використовуються сейсмологами для раннього виявлення землетрусів. Акселерометр сучасних смартфонів здатний виявити початкову хвилю. Коли це станеться, телефон відправить загальне розташування на сервер виявлення землетрусів Google.

І ще: Карти Google заманюють туристів у справжню пастку: відомий маршрут

Як пояснив автор телеграм-каналу БлоGнот Сергій Петренко, S-хвиля йде практично через кілька секунд після P-хвилі і особливих руйнувань не несе. Але слідом йдуть повільніші та руйнівні поверхневі хвилі. Таким чином при ранньому оповіщенні на них можна встигнути зреагувати і отримати час на прийняття екстрених заходів.

Google додав у Android повідомлення про землетруси в серпні. Поки повідомлення працюють тільки для користувачів з Каліфорнії. Для цього Google домовився з владою штату: компанія буде отримувати дані з 700 сейсмометрів і заздалегідь попереджати користувачів про поштовхи.

Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 простих способів мотивувати себе щодня
  • 11 вересня, 21:10
  • 318
Гаряче принесли: фіналістка Супермодель по-українськи знялася повністю оголеною (фото 18+)
  • 19 вересня, 21:54
  • 8478
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2526352
Загрузка...
Новини