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У Google показали, як працює система оповіщення про землетруси на Android-смартфонах
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Система оповіщення про землетруси Earthquake Alerts System перетворює телефони з мобільною операційною системою Android в маленькі сейсмометри. Після землетрусу в Лос-Анджелесі Google поділився візуалізацією того, що виявили смартфони.
Віце-президент з розробки Android Дейв Берк опублікував у Twitter відео, на якому відображені Лос-Анджелес і його околиці відразу після землетрусу силою у 4,5 бала. Жовті і червоні точки – локації P і S хвиль, які використовуються сейсмологами для раннього виявлення землетрусів. Акселерометр сучасних смартфонів здатний виявити початкову хвилю. Коли це станеться, телефон відправить загальне розташування на сервер виявлення землетрусів Google.
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Як пояснив автор телеграм-каналу БлоGнот Сергій Петренко, S-хвиля йде практично через кілька секунд після P-хвилі і особливих руйнувань не несе. Але слідом йдуть повільніші та руйнівні поверхневі хвилі. Таким чином при ранньому оповіщенні на них можна встигнути зреагувати і отримати час на прийняття екстрених заходів.
Google додав у Android повідомлення про землетруси в серпні. Поки повідомлення працюють тільки для користувачів з Каліфорнії. Для цього Google домовився з владою штату: компанія буде отримувати дані з 700 сейсмометрів і заздалегідь попереджати користувачів про поштовхи.
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