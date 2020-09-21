У Google показали, як працює система оповіщення про землетруси на Android-смартфонах

Система оповіщення про землетруси Earthquake Alerts System перетворює телефони з мобільною операційною системою Android в маленькі сейсмометри. Після землетрусу в Лос-Анджелесі Google поділився візуалізацією того, що виявили смартфони.

Віце-президент з розробки Android Дейв Берк опублікував у Twitter відео, на якому відображені Лос-Анджелес і його околиці відразу після землетрусу силою у 4,5 бала. Жовті і червоні точки – локації P і S хвиль, які використовуються сейсмологами для раннього виявлення землетрусів. Акселерометр сучасних смартфонів здатний виявити початкову хвилю. Коли це станеться, телефон відправить загальне розташування на сервер виявлення землетрусів Google.

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Android phones and #USGS gave Southern California residents an early warning to the 4.5 earthquake last night Here's what the phones' sensors, acting as seismometers, detected. Yellow and red concentric circles are expected locations of the P and S waves. https://t.co/duKZnnIjE3 pic.twitter.com/9q4GLvLm9O — Dave Burke (@davey_burke) September 19, 2020

Як пояснив автор телеграм-каналу БлоGнот Сергій Петренко, S-хвиля йде практично через кілька секунд після P-хвилі і особливих руйнувань не несе. Але слідом йдуть повільніші та руйнівні поверхневі хвилі. Таким чином при ранньому оповіщенні на них можна встигнути зреагувати і отримати час на прийняття екстрених заходів.

Google додав у Android повідомлення про землетруси в серпні. Поки повідомлення працюють тільки для користувачів з Каліфорнії. Для цього Google домовився з владою штату: компанія буде отримувати дані з 700 сейсмометрів і заздалегідь попереджати користувачів про поштовхи.

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