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Карти Google заманюють туристів у справжню пастку: відомий маршрут
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Мешканка одного з норвезьких сіл Стрюн Ііріс Селін поскаржилася у мережі на сервіс Google Maps. За її словами, популярний навігатор постійно спрямовує туристів на авто через непрохідну дорогу, звідки мандрівників доводиться витягувати місцевим жителям за допомогою спецтехніки.
Автомобільні туристи намагаються доїхати до одного з місцевих популярних пішохідних маршрутів. Однак, попри те, що існує безпечний об'їзд, Google карти регулярно пропонують мандрівникам скоротити шлях через ґрунтову дорогу, яка призначена винятково для тракторів і квадроциклів.
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У результаті проходження "по навігатору", тільки за останній тиждень місцевим жителям довелося витягувати п'ять авто, які застрягли у непрохідній місцевості. Один з них настільки збився з маршруту, що ледь не впав з висоти кількох метрів.
Автомобілі туристів доводиться витягати за допомогою спецтехніки
Коли місцеві жителі зрозуміли, що навала туристів забирає у них не тільки сили, а й кошти через те, що дорогу доводиться постійно відновлювати, вони вирішили встановити на початку ґрунтовки застережні плакати та тимчасові загородження. Однак, за їхніми словами, автовласники не звертають на них жодної уваги та продовжують потрапляти в пастку.
Google Maps заводить туристів у справжню пастку, якою є ґрунтова дорога в селі
Вирішити проблему нав'язливих туристів може стаціонарний шлагбаум. Але оскільки місцеве населення постійно пересувається по дорозі на тракторах і квадроциклах, жителі вважають недоцільним розміщення постійного загородження. Наразі вони за допомогою скарг намагаються звернути увагу на проблему керівництва Google Maps, але це поки не принесло жодного результату.
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