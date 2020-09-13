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Карти Google заманюють туристів у справжню пастку: відомий маршрут

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Туристи потрапляють у пастку через Google Maps - фото 1
Туристи потрапляють у пастку через Google Maps

Мешканка одного з норвезьких сіл Стрюн Ііріс Селін поскаржилася у мережі на сервіс Google Maps. За її словами, популярний навігатор постійно спрямовує туристів на авто через непрохідну дорогу, звідки мандрівників доводиться витягувати місцевим жителям за допомогою спецтехніки.

Автомобільні туристи намагаються доїхати до одного з місцевих популярних пішохідних маршрутів. Однак, попри те, що існує безпечний об'їзд, Google карти регулярно пропонують мандрівникам скоротити шлях через ґрунтову дорогу, яка призначена винятково для тракторів і квадроциклів.

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У результаті проходження "по навігатору", тільки за останній тиждень місцевим жителям довелося витягувати п'ять авто, які застрягли у непрохідній місцевості. Один з них настільки збився з маршруту, що ледь не впав з висоти кількох метрів.

Карти Google заманюють туристів у справжню пастку: відомий маршрут - фото 425260
Автомобілі туристів доводиться витягати за допомогою спецтехніки

Коли місцеві жителі зрозуміли, що навала туристів забирає у них не тільки сили, а й кошти через те, що дорогу доводиться постійно відновлювати, вони вирішили встановити на початку ґрунтовки застережні плакати та тимчасові загородження. Однак, за їхніми словами, автовласники не звертають на них жодної уваги та продовжують потрапляти в пастку.

Карти Google заманюють туристів у справжню пастку: відомий маршрут - фото 425259
Google Maps заводить туристів у справжню пастку, якою є ґрунтова дорога в селі

Вирішити проблему нав'язливих туристів може стаціонарний шлагбаум. Але оскільки місцеве населення постійно пересувається по дорозі на тракторах і квадроциклах, жителі вважають недоцільним розміщення постійного загородження. Наразі вони за допомогою скарг намагаються звернути увагу на проблему керівництва Google Maps, але це поки не принесло жодного результату.

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Джерело: Auto Evolution
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