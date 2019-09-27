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Тест: Наскільки ти вмілий користувач Google?
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Корпорації Google виповнюється 21 рік! Підготували для вас цікавий тест, у якому ви зможете перевірити, наскільки вправним користувачем пошуковика ви є. Тільки не гугліть те, що не знаєте ;)
27 вересня 1998 року юні винахідники Ларрі Пейдж та Сергій Брін заснували інтернет-компанію Google. Зараз – це найпопулярніший пошуковий сервіс, яким користується чи кожен житель планети.
Та чи знаєте ви всі "фішки" та секрети Google? Перевірте себе в нашому тесті!
Читайте також: День народження Google: як виглядав пошуковик 21 рік тому
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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