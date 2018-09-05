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У Google Pay з'явилося ще сім українських банків
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На офіційній сторінці платіжного сервісу Google Pay з'явилася інформація про сім нових українських банків, які почали підтримувати цей платіжний сервіс.
Першим сервіс запустився для клієнтів "ПриватБанку", потім до нього приєдналися "Ощадбанк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Банк Південний", "ТАСкомбанк", "монобанк", "Альфа-Банк", "Банк Восток" і "ОТП Банк". При цьому останній банк з цього списку включив підтримку ще у квітні поточного року.
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Тепер же в списку банків, що підтримують Google Pay також значаться:
- "МТБ Банк";
- "Альтбанк";
- "Місто Банк";
- "Юнекс Банк";
- "Акордбанк";
- "Радабанк";
- "Credit Agricole Ukraine".
Цікаво, що на офіційних сайтах вищезгаданих банків поки немає згадок про можливість використовувати їх карти в сервісі від Google.
Нагадаємо, що на початку поточного року Google об'єднав Android Pay і Google Wallet в єдиний сервіс Google Pay.
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