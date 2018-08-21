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Monobank запустив Apple Pay: як підключити зручний сервіс
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Monobank став третім українським банком з підтримкою технології Apple Pay. Уже з 21 серпня його клієнти зможуть оплачувати покупки за допомогою сервісу безконтактних платежів. Дізнайтеся, як це зробити!
Як повідомив співзасновник Fintech Bank Олег Гороховський, Monobank чи не найшвидше серед інших банків світу впорався з очним тестуванням працездатності додатка в Амстердамі. Замість стандартних двох тижнів команда зробила це за 4 дні.
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Також Гороховський назвав кількість iOS-користувачів Monobank – з'ясувалося, що їх вже 110 000. Загальна кількість клієнтів банку станом на початок серпня перевищила 350 000.
За словами співзасновника Monobank Дмитра Дубілета, переконати Apple допомогли два фактори. По-перше, клієнти Monobank проводять стільки ж транзакцій через Android Pay, скільки і клієнти "ПриватБанку", незважаючи на різницю в кількості підключень. По-друге, карти Monobank виявилися одними з найпопулярніших за помилковими спробами додавання в Wallet – додатку для підключення Apple Pay.
Додати карту в Apple Pay можуть власники iPhone 6 і більш сучасних моделей, а також власники Apple Watch всіх поколінь. Зробити це можна в додатку Apple Wallet або клієнта Monobank. iPhone X і Apple Watch Series 3 підтримують до 12 карт, інші моделі – 8.
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