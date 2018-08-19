Garmin Pay підтримує ще шість нових банків

Запуск Google Pay та Apple Pay показав, що українські банки не надто поспішають впроваджувати підтримку мобільних платіжних сервісів.

Як відомо, в кінці минулого місяця в Україні запустився сервіс безконтактних платежів Garmin Pay, а першим його традиційно під'єднав для своїх клієнтів "ПриватБанк". Але ось зараз стало відомо, що через менш як місяць з моменту запуску Garmin Pay його підтримку додали відразу шість інших українських банків.

І ще: Новий Приват 24 став доступним для клієнтів усіх банків: як працює сервіс

Зазначимо, що в цьому випадку підтримка поки обмежена тільки картами Visa, хоча сама технологія Garmin Pay працює і з іншої популярної платіжною системою – MasterCard. Цілком можливо, що підтримку останньої додадуть трохи пізніше.

У список увійшли "OTP Банк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "Банк Південний", "Альфа-Банк" і "Перший Український Міжнародний Банк" (ПУМБ).

Зараз на українському ринку представлено кілька моделей спортивних годинників Garmin з підтримкою сервісу Garmin Pay. Це моделі Vivoactive 3 і Vivoactive 3 Music, Forerunner 645 і Forerunner 645 Music, а також новітня серія Fenix ​​5 Plus. До речі кажучи, крім можливості безконтактно розплачуватися за покупки ці годинники вміють стежити за пульсом, допомагають планувати та відслідковувати тренування, можуть отримувати повідомлення та багато чого ще в залежності від моделі.

Це дозволить не носити з собою платіжні картки та смартфон / theverge

Що стосується оплати, сервіс Garmin Pay використовує датчик NFC. В конкретному випадку з Visa залучається фірмова технологія токенізації, що замінює 16-значний номер картки на унікальний цифровий ідентифікатор, який і використовується для здійснення платежів.

Для оплати покупки досить ввести пароль і прикласти годинник до відповідного терміналу. Зрозуміло, попередньо необхідно завантажити з Google Play або App Store фірмовий додаток Garmin Connect, щоб під'єднати смартфон до годинника і додати банківські карти.

Читайте також: Один з українських банків тимчасово заблокує картки своїх клієнтів