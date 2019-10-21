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У Google Maps з'явиться нова функція: водіям сподобається

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Google Maps / thedigitalwise

Тепер водії зможуть отримувати більше інформації. Google Maps готує нову корисну функцію.

У додатку Google Maps з'явиться можливість отримувати дані про дорожні аварії і корки, а також про небезпечні предмети на автодорогах.

І ще: На Google Maps знайшли голу пару посеред вулиці: фотофакт (18+)

Передбачається, що інформувати про ДТП і тягнучки зможуть водії, які користуються додатком. Нові сервіси запустять протягом декількох тижнів на iOS, перед цим їх додали в Android. Водій зможе уточнити в Google Maps про проведення ремонтних робіт на трасі, перекриття смуг, аварії і перешкоди на шляху. Зараз аналогічні функції інформування існують в додатку Waze.

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Google Maps

Тим часом влада комуни Баун на Сардинії почала встановлювати дорожні знаки і таблички про заборону проходу та проїзду, на яких написано "не слідуйте за вказівками Google Maps". Річ у тім, що навігатор часто заводить користувачів у непрохідні нетрі, причому як пішоходів, так і автомобілістів.

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Джерело: thedigitalwise
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