На Google Maps знайшли голу пару посеред вулиці: фотофакт (18+)

На картах Google користувачі мережі знайшли оголену пару на узбіччі дороги. Сервіс спершу не піддав зображення цензурі.

Оголену пару користувач мережі знайшов на території Тайваню поблизу міста Тайчжун. Він повідомив, що шукав на знімках тварин, і несподівано "набрів на такий мальовничий вид". Знімок був зроблений спеціальним автомобілем Google ще в квітні 2018 року, але тільки зараз про нього стало відомо ЗМІ.

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На кадрі видно, що оголені чоловік і жінка стоять поруч один з одним на узбіччі біля білого автомобіля. Не можна сказати однозначно чим пара займається, інтимних місць людей також не видно. У сервісі спершу тільки приховали обличчя людей, потім повністю піддали зображення цензурі.

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