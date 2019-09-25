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Google Maps допомогли виявити НЛО біля Зони 51: фотофакт

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Зона 51 - фото 1
Зона 51 / rambler

За штурмом Зони 51 минулого тижня спостерігав весь світ. Але дізнатися правду про НЛО так і не вдалось. Проте у Google вирішили долучитися до цієї уже історичної події жартом про прибульців в Зоні 51, додавши іконку літаючої тарілки у своєму сервісі Google Maps.

Якщо зайти в Google Maps і ввести в пошуку Groom Lake (озеро Грум), то потрапите в Зону 51 видом з супутника. Потім перетягніть фігурку чоловічка Street View на військову базу і побачите, що іконка чоловічка перетворилася в літаючу тарілку. Звичайно, ніяких інопланетян ви не побачите, зате не ризикуєте бути заарештованим за спробу проникнення на Зону 51.

І ще: Штурм Зони 51: перші затримання і меми про НЛО

Google Maps допомогли виявити НЛО біля Зони 51: фотофакт - фото 357221

Для тих, хто цікавиться, що є у Зоні 51, то там розташована підземна база та величезна злітно-посадкова смуга на висохлому озері. Але, на жаль, ніяких доказів присутності прибульців або космічного корабля НЛО не існує.

Читайте також: Google присвятив героям Друзів веселі пасхалки до 25-річчя серіалу: як їх знайти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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