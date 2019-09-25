Google Maps допомогли виявити НЛО біля Зони 51: фотофакт

За штурмом Зони 51 минулого тижня спостерігав весь світ. Але дізнатися правду про НЛО так і не вдалось. Проте у Google вирішили долучитися до цієї уже історичної події жартом про прибульців в Зоні 51, додавши іконку літаючої тарілки у своєму сервісі Google Maps.

Якщо зайти в Google Maps і ввести в пошуку Groom Lake (озеро Грум), то потрапите в Зону 51 видом з супутника. Потім перетягніть фігурку чоловічка Street View на військову базу і побачите, що іконка чоловічка перетворилася в літаючу тарілку. Звичайно, ніяких інопланетян ви не побачите, зате не ризикуєте бути заарештованим за спробу проникнення на Зону 51.

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Для тих, хто цікавиться, що є у Зоні 51, то там розташована підземна база та величезна злітно-посадкова смуга на висохлому озері. Але, на жаль, ніяких доказів присутності прибульців або космічного корабля НЛО не існує.

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