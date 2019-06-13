У Гонконзі відключили порносайти на час протестів, і ось чому

12 червня в Гонконзі пройшла масова демонстрація проти нового закону про екстрадицію в Китай – на вулиці за різними оцінками вийшли від 300 тисяч до мільйона осіб. В знак протесту у місті закрилися десятки підприємств, магазинів і ресторанів.

Відзначається, що демонстрацію підтримали і в інтернеті: два найбільших порносайти припинили свою роботу і повісили повідомлення із закликами вийти на вулиці.

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AVO1 – сайт з азіатським порно, у якого навіть є власний розділ на Pornhub. 12 червня ресурс припинив роботу і закрив доступ до всіх відео, а на головній сторінці залишив послання для користувачів: якщо вони незадоволені змінами, то можуть "знайти відповіді" біля будівлі Законодавчих зборів.

Protesters are filling up streets. Multiple subway exits closed down. Queue for ferry accumulates



The scale of this #NoExtraditionToChina protest is comparable to the Umbrella Revolution or the July 1 protest back in 2003 (500k protesters)



photo credit: @appledaily_hk pic.twitter.com/1ivTzk2uBj — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 9 червня 2019 р.

Ще один порносайт – ThisAV – розмістив повідомлення про протести ще 8 червня, перед першими демонстраціями. Адміністратори закликали користувачів захистити свої права і звернулися до них безпосередньо: "Гонконг вмирає. А ти все ще дрочиш?".

And the sea of white continues in the #AntiExtraditionLaw march in Hong Kong. pic.twitter.com/OsUIuAttKr — Mary Hui (@maryhui) 9 червня 2019 р.

Видання Shanghaiist звернуло увагу, що 13 червня обидва порносайти запрацювали, але з новим повідомленням вгорі: "Якщо ви гонконгський поліцейський, його родич або прихильник, покиньте, будь ласка, цей сайт".

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