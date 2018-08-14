У Франції ворони влаштуються прибиральниками

Раніше дослідники заявили, що ворон можна використовувати для того, щоб прибирати сміття. Цим і вирішили скористатися в одному з парків Франції.

В історичному тематичному парку Пюї-дю-Фу (комуна Лез Епес на заході Франції) будуть жити шість спеціально навчених воронів, завданням яких є збір недопалків, а також дрібного сміття.

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Мета цієї ініціативи не лише в прибиранні, адже відвідувачі зазвичай не залишають за собою сміття. Ідея також у тому, щоб показати: природа сама може навчити нас піклуватися про неї, – розповів директор парку Ніколас де Вільєрс.

Загалом у парку буде "працювати" шість пернатих / Golden Eagle Audubon Society

Птахи будуть приносити сміття до спеціальної годівниці. Механізм буде видавати птиці порцію корму щоразу, коли на дно буде падати недопалок, пластик та інше сміття.

Зазначимо, що раніше науковці розповіли, чому чоловікам необхідно заводити котів. Наукові фахівці констатували, що господарі кішок на 18-20% рідше страждають від інфарктів та інсультів, ніж люди, які не тримають вдома тварин.

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