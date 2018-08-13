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Науковці розповіли, чому чоловікам потрібно заводити котів

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Коти надзвичайно позитивно впливають на чоловіків - фото 1
Коти надзвичайно позитивно впливають на чоловіків

Дослідження вчених з Единбурга за участю понад 10 тисяч осіб віком від 40 до 85 років показало, що наявність домашніх тварин дуже добре діє на здоров'я людини, але найкраще це виходить робити у кішок.

Наукові фахівці констатували, що господарі кішок на 18-20% рідше страждають від інфарктів та інсультів, ніж люди, які не тримають вдома тварин.

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"Кішки продовжують життя. Серед британців, які дожили до 85 років, понад 70% завжди тримали вдома цих тварин", – повідомили вчені.

Тому вони рекомендують заводити цих пухнастих створінь - фото 269830
Тому вони рекомендують заводити цих пухнастих створінь

За словами експертів, наукові дослідження дійсно доводять, що погладжування кішок сприяє зниженню артеріального тиску та психологічної напруги завдяки ефекту зняття статичної електрики. У свою чергу, зняття напруги розслабляє судини і захищає від виникнення спазмів.

Крім того, котяче муркотіння, яке є звуковими коливаннями частотою від 20 до 50 Герців, впливає на центр задоволення в головному мозку, стимулюючи виробництво серотоніну, "гормону радості". Таким чином муркотіння стимулює вегетативну нервову систему, підтримує судинний тонус і знімає стрес. Ще при звуках такої частоти прискорюється лікування переломів кісток та відновлення пошкодженої м'язової тканини, нормалізується серцевий ритм.

Особливо позитивно коти впливають на здоров'я чоловіків, які частіше стають жертвами інфарктів та інсультів. Тому не вагайтесь, і заводьте собі милого пухнастика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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