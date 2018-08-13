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Супермен: пес врятував кота від бійки

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Відео за три дні зібрало майже 300 тисяч лайків - фото 1
Відео за три дні зібрало майже 300 тисяч лайків / Digg

Ролик з псом-миротворцем, який не дав побитися котам, став хітом.

Відео опублікував на своїй сторінці у Twitter очевидець інциденту.

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На кадрах видно, як один кіт підкрадається до іншого. Обидва були готові до сутички, якої, здавалося, не уникнути. Але в хід подій втрутився золотистий ретривер. Пес акуратно взяв кота за нашийник і відтяг убік.

Автор відео похвалив собаку, написавши: "Хороший хлопчик не дав бійці розпочатися". Відео за три дні зібрало майже 300 тисяч лайків і 117 тисяч репостів.

А користувач з ніком shittymorph опублікував на платформі Reddit фото з величезним котом, яке одразу ж підкорило мережу. Всього за 6 годин допис зібрав понад 47 тис. переглядів та більш як 1,4 тис. коментарів. А все через те, що чарівний пухнастик вражає своїми розмірами та емоціями.

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