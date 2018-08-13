У Швеції коровам дозволили відвідувати нудистські пляжі

Корівки будуть релаксувати на пляжах поміж голих людей / wordpress

На півдні Швеції, в місті Векше (провінція Смоланд), місцева влада дозволила фермерам приганяти стада на пляжі, щоб тварини могли охолодитися.

При цьому дозволені для купання корів території обмежили місцями, які традиційно використовують нудисти.

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Відпочивальники обурилися новими правилами та подали низку скарг, стверджуючи, що присутність великої рогатої худоби на пляжі загрожує їхньому здоров'ю. Однак керівництво міста залишилося при своїй думці, стверджуючи, що при аномальній спеці потрібно дати можливість коровам купатися і пити.

Влада дозволила випасати корів біля нудистських пляжів / freeimageslive

Векше розташований між двома озерами, одне з яких, Хельгашен – найбільше серед озер південної Швеції. Околиці міста популярні серед туристів багатьох країн Балтійського басейну.

Крім екскурсій на човнах і катерах, навколо Векше є можливості для походів і турів на велосипедах, відвідувань скляних заводів і замків. Існує безліч готелів, що пропонують місця для ночівлі.

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