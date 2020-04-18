Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

У Франції створили електромобіль, який заряджається від свого чохла

  • 15
Gazelle - фото 1
Gazelle / rbc

Стартап Gazelle Tech представив електромобіль, який може заряджатися за допомогою свого ж чохла. Останній складається з сонячних панелей і покриває майже весь кузов машини.

Як заявляють в компанії, тент з вбудованими накопичувачами енергії дозволить заряджати автомобіль, поки він на стоянці.

І ще: З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle

У повністю розгорнутому вигляді площа чохла становить 4 кв. м, а щоб його закріпити на машині, ви витратите всього 1 хвилину. За 8 годин зарядки від такого тенту батарея електромобіля поповниться енергією, якої вистачить на 30 км пробігу. Таким чином, якщо пересуватися суто по місту на невеликі відстані, можна взагалі відмовитися від підключення до розетки.

Gazelle - фото 398623
Gazelle

Що ж стосується самого електромобіля Gazelle Tech, це компактний хетчбек В-класу з кузовом, зробленим з композитних матеріалів. При вазі в 700 кг автомобіль проїжджає на одному заряді 180 км. Зарядка від звичайної мережі займає 4 години.

Читайте також: BMW представить свій найдорожчий кросовер

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 824
Картинки з Великоднем 2020: вітальні листівки і відкритки з Пасхою
  • 16 квітня, 22:00
  • 43991
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2230511
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології