У Франції створили електромобіль, який заряджається від свого чохла

Стартап Gazelle Tech представив електромобіль, який може заряджатися за допомогою свого ж чохла. Останній складається з сонячних панелей і покриває майже весь кузов машини.

Як заявляють в компанії, тент з вбудованими накопичувачами енергії дозволить заряджати автомобіль, поки він на стоянці.

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У повністю розгорнутому вигляді площа чохла становить 4 кв. м, а щоб його закріпити на машині, ви витратите всього 1 хвилину. За 8 годин зарядки від такого тенту батарея електромобіля поповниться енергією, якої вистачить на 30 км пробігу. Таким чином, якщо пересуватися суто по місту на невеликі відстані, можна взагалі відмовитися від підключення до розетки.

Gazelle

Що ж стосується самого електромобіля Gazelle Tech, це компактний хетчбек В-класу з кузовом, зробленим з композитних матеріалів. При вазі в 700 кг автомобіль проїжджає на одному заряді 180 км. Зарядка від звичайної мережі займає 4 години.

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