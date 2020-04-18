На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Франції створили електромобіль, який заряджається від свого чохла
-
- 15
Стартап Gazelle Tech представив електромобіль, який може заряджатися за допомогою свого ж чохла. Останній складається з сонячних панелей і покриває майже весь кузов машини.
Як заявляють в компанії, тент з вбудованими накопичувачами енергії дозволить заряджати автомобіль, поки він на стоянці.
І ще: З молотка пустять пухнастий Volkswagen Beetle
У повністю розгорнутому вигляді площа чохла становить 4 кв. м, а щоб його закріпити на машині, ви витратите всього 1 хвилину. За 8 годин зарядки від такого тенту батарея електромобіля поповниться енергією, якої вистачить на 30 км пробігу. Таким чином, якщо пересуватися суто по місту на невеликі відстані, можна взагалі відмовитися від підключення до розетки.
Що ж стосується самого електромобіля Gazelle Tech, це компактний хетчбек В-класу з кузовом, зробленим з композитних матеріалів. При вазі в 700 кг автомобіль проїжджає на одному заряді 180 км. Зарядка від звичайної мережі займає 4 години.
Читайте також: BMW представить свій найдорожчий кросовер
-
15:21Біллі Айліш показала нового друга: зворушливе фото з щеням
-
15:00Картинки с Пасхой 2020: лучшие открытки и фото для поздравления
-
14:51PocketBook анонсувала E-Ink рідер з кольоровими електронними чорнилами
-
14:24Стало відомо, коли вийде комікс за серіалом Король тигрів
-
13:51Макс Барських показав на кумедному відео, як приготувати пиріжки за маминим рецептом
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:25Коли лисина схожа на яйце: іспанський футболіст привітав усіх з Великоднем кумедним відео
-
12:48У Шотландії виставили на аукціон найдорожчий напій у світі
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
11:49Дівчата показали голі груди в прямому ефірі Instagram футбольного агента: відео (18+)
-
11:23У ПАР леви насолоджуються карантином і заснули прямо на дорозі: фотофакт
-
10:54Українські фотографи продають роботи, щоб допомогти лікарям
-
10:22У Facebook з'явиться новий лайк, який особливо актуальний у час пандемії коронавірусу
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:29Названо переможця конкурсу Найкраще фото року 2020
-
08:58Супермодель Емілі Ратажковскі знялася топлес: інтимне фото
-
08:30У Франції створили електромобіль, який заряджається від свого чохла
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
21:2118 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Ці прості поради допоможуть побороти безсоння
-
20:23Науковці розповіли, представники яких професій розлучаються найчастіше
-
19:54Жінки цих знаків Зодіаку легко підкорюють чоловічі серця
-
19:43Блогер показав, що ховається всередині топового OnePlus 8 Pro
-
12:20У мережі згадали найкурйозніший гол в історії футболу, який забили 16 років тому: відео
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 18 квітня
-
08:14Науковці назвали два основні правила довголіття
- 17 квітня
-
21:534 речі, яких не варто робити під час карантину
-
19:06Меню на Великдень 2020: рецепти страв, що приготувати на Пасху
-
17:00Як освятити паски вдома: великодня інструкція від ПЦУ та УГКЦ
-
15:00Згадати все: 5 книг, які увімкнуть мозок
-
13:56Писанки своїми руками: як зробити великодні крашанки в домашніх умовах
-
13:23Як захиститись від смогу: поради жителям Київщини та Житомирщини від МОЗ
-
10:40Смог у Києві: яка ситуація з забрудненням повітря у столиці України
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 17 квітня
-
07:17Погода в Україні 17 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 16 квітня
-
21:525 правил етикету, які постійно порушують майже всі чоловіки
-
19:40Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування
-
16:21Як змінилася британська топмодель Лілі Дональдсон: фото 18+
-
13:1010 українських слів про Великдень, які подарують святковий настрій
-
09:30Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 16 квітня
-
07:13Погода в Україні 16 квітня: потепління та штормовий вітер
- 15 квітня
-
21:54Як зміняться ціни на авіаквитки після завершення пандемії коронавірусу
-
20:19Apple представила iPhone SE 2020: характеристики, ціни та огляд новинки
-
18:16ТОП-5 захопливих фільмів: Маша Єфросиніна порадила круте кіно
-
16:26Кредитні канікули у ПриватБанку: як відтермінувати оплату за іпотеку та авто
-
15:05Чи справді коронавірус не залишається на дверних ручках: перевірка фактів
-
12:13Притула зізнався, що найпершим зробить після закінчення карантину
-
09:30Скільки хворих на коронавірус в Україні: статистика на сьогодні, 15 квітня