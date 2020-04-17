Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

BMW представить свій найдорожчий кросовер

  • 38
BMW X8 - фото 1
BMW X8 / cartimes

Наразі BMW X7 є найдорожчим кросовером баварців. Але скоро ситуація зміниться завдяки BMW X8: назва моделі вже запатентована.

Торгові марки Х8 і Х8 М вже зареєстровані. Таким чином, крім стандартної моделі з'явиться і спортивна версія. Основою для новинки стане платформа і компоненти BMW Х7.

І ще: У Китаї доплачуватимуть за покупку нового автомобіля

Своєю чергою, новий BMW Х8 буде своєрідним збільшеним варіантом BMW X6, великим купеподібним кросовером. У цій моделі зроблять ставку на розкіш і комфортний салон. Але все це відійде на задній план якщо буде Х8 М, прогнозована вартість якого може досягати 200 000 євро. Традиційно, М-версія отримає більш агресивний дизайн, жорстку підвіску і спортивні налаштування. Очікується, що під капотом буде мотор BMW М5: V8 об'ємом 4,4 л, потужність якого для Х8 М перевищить 600 к.с.

Але і це ще не все, адже в компанії готують гібридну модифікацію з віддачею понад 700 к.с. Чекати автомобіль доведеться до наступного року.

BMW - фото 398534
BMW

Читайте також: Скільки машин було розбито у фільмах Форсаж: шокуючі цифри

Джерело: cartimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Великоднем 2020: найкращі вітання з Пасхою українською
  • 12 квітня, 12:11
  • 70536
Найпопулярніша ТМ вина в Україні Villa Krim зібрала цікаві дослідження
  • 08:00
  • 51
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 794
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології