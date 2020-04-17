BMW представить свій найдорожчий кросовер

Наразі BMW X7 є найдорожчим кросовером баварців. Але скоро ситуація зміниться завдяки BMW X8: назва моделі вже запатентована.

Торгові марки Х8 і Х8 М вже зареєстровані. Таким чином, крім стандартної моделі з'явиться і спортивна версія. Основою для новинки стане платформа і компоненти BMW Х7.

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Своєю чергою, новий BMW Х8 буде своєрідним збільшеним варіантом BMW X6, великим купеподібним кросовером. У цій моделі зроблять ставку на розкіш і комфортний салон. Але все це відійде на задній план якщо буде Х8 М, прогнозована вартість якого може досягати 200 000 євро. Традиційно, М-версія отримає більш агресивний дизайн, жорстку підвіску і спортивні налаштування. Очікується, що під капотом буде мотор BMW М5: V8 об'ємом 4,4 л, потужність якого для Х8 М перевищить 600 к.с.

Але і це ще не все, адже в компанії готують гібридну модифікацію з віддачею понад 700 к.с. Чекати автомобіль доведеться до наступного року.

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